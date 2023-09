Hariany rebate críticas de internautas sobre seu jeito de falar: "Tão chato"

Cansada de comentários maldosos, a ex-BBB Hariany rebate as críticas sobre o seu jeito de falar em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 14, a ex-BBB Hariany Almeida decidiu fazer um desabafo em suas redes sociais. Através dos stories de seu Instagram, a namorada de Matheus Vargas, filho de Leonardo, disse que andava recebendo alguns comentários maldosos sobre o seu jeito de falar.

Com semblante chateado, a influenciadora digital decidiu tocar no assunto. "Gente, esses dias aí tava saindo algumas coisas ao meu respeito e eu tava lendo sem querer, porque não de ficar lendo os comentários. Mas eu dei uma lida em algumas coisas que eu não gostei", iniciou. "Eu tento me blindar, mas é chato porque o povo tocou numa ferida minha que eu tenho muita insegurança", confessou ela.

Em seguida, Hariany disse que estava sendo julgada pela sua maneira de falar e elaborou sobre o assunto. "É tão chato você ser julgado por ser você, sabe? Eu já fiz curso de oratória, já fiz minhas aulas de comunicação e postura. E é muito chato, gente. Eu já melhorei e vou continuar melhorando, e eu não vou mudar meu jeito 100% para poder agradar às pessoas", desabafou.

Ao finalizar, ela também explicou de onde vem o seu sotaque. "O jeito que eu falo é muito da região onde eu moro. O goiânio (sic) fala assim, dá uma comida nas palavras, e quando eu tô solta, eu esqueço de tudo, esqueço de entonar a voz e sai do jeito que sai, gente. Mas essa sou eu", explicou a ex-BBB.

Confira o desabafo:

Após assumir o namoro com filho de Leonardo, Hariany treina com Poliana Rocha

Mais cedo nesta quinta-feira, 14, Hariany Almeida mostrou que está mais do que próxima da família de seu namorado, Matheus Vargas. Desde que assumiu o namoro com o cantor, ela passou a frequentar a casa de Leonardo e a madrasta do amado, a influenciadora Poliana Rocha.

Em suas redes sociais, Poliana deixou isso claro ao publicar uma foto na academia ao lado da namorada do enteado. Juntas, elas aproveitaram a companhia uma da outra para queimar calorias. Fazendo biquinho e gravando o momento, a sogra de Virginia Fonseca revelou que se dá muito bem com a jovem. "Parceira de malhação", publicou a influenciadora.