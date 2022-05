Hariany Almeida e o ex trocam indiretas na web após término, e ator dispara: ''Egoísta, egocêntrica, dissimulada''

Ex-namorado de Hariany Almeida, o ator José Victor Pires, detonou a ex-sister nas redes sociais após o fim do namoro

A ex-BBB Hariany Almeida (24) e o ex-namorado, José Victor Pires (22) trocaram supostas indiretas nas redes sociais após o fim do relacionamento.

A influenciadora digital e o ator, que esteve em novelas como Avenida Brasil e Saramandaia, da TV Globo, e Os Dez Mandamentos, da Record TV, anunciaram o término do namoro no dia 13 de abril.

No sábado, 30, José Victor usou seu Twitter para falar sobre a vida de solteiro e postou algumas críticas, apontadas como indiretas para a ex. "To solteiro (e leve). No momento, sem sentimentos por ninguém! Faço o que eu acho certo e minha consciência segue intacta. Não acho justo comigo ler tantas coisas que não procedem e me manter calado, não vou ficar tomando porrada quieto, vocês não sabem da missa e o terço!".

"Egoísta. Egocêntrica. Dissimulada. Triste e difícil de perceber, mas essa é a verdade. Ta camuflado. Só percebe depois que já foi. Sim… que livramento. Deus vai guiar", disparou.

"Parei pra ler algumas coisas que ando recebendo e tenho uma coisa pra dizer pra vocês - em primeiro lugar: Sim eu tenho uma profissão. Sou ator, desde os 11 anos e NÃO é fácil! Conquistei muitas coisas sozinho (com o apoio da minha família - sempre) Nunca usei ninguém como escada. E nunca vou usar porque esse não é o meu perfil, não acho certo. A internet é um lugar que te aproxima das pessoas, mas até que ponto? Se mesmo convivendo não conhecemos as pessoas, porque através de redes sociais você acha que aquilo que vê é verdadeiro? Tudo pensado, de forma fria e calculista. Não idealizem até vocês terem certeza. Cuidado com as palavras também, elas têm poder e podem ferir. Não me feriram porque eu SEI quem eu sou e de fato, vocês quem falam essas babozeiras não me conhecem", disse ainda o ex-ator mirim.

Após as postagens do ex, Hariany desabafou em sua conta no Twitter: "Tô muito triste gente, tô arrasada, só quero minha casa, minha família", escreveu ela, sendo consolada pelos fãs.

Neste domingo, 01, Hariany contou aos fãs que acordou melhor. "Meus bebêee, acordei bem, tô felizinha, hoje vou pra casaaa, meu coraçãozinho está muito feliz comigo mesma sabe? Nessa temporada aqui no Rio eu me dediquei totalmente para oque eu estava fazendo, o carnaval me reergueu e me fez enxergar várias coisas em mim que eu não estava".

Hariany Almeida comenta sobre desfile de Carnaval

Musa, Hariany Almeida estreou no Carnaval 2022 na Imperatriz Leopoldinense, e falou sobre o desfile. "Postando mais coisas desse dia pq não vou ficar guardando, aí gente vocês não imaginam o quanto foi especial para mim, eu estava tão ansiosa antes de pisar na avenida, passava um filme na minha cabeça, esse carnaval me somou para várias coisas, me fez voltar a acreditar em mim, a mostrar para mim mesma que sou capaz de conseguir oque eu quero sem ouvir a opinião de quem torce contra mim… ali Deus estava do meu ladinho o tempo todo, foi ele quem me colocou ali e me deu essa oportunidade, então meu coração estava leve, e fiquei muito surpresa de ver tanta gente querendo meu bem e vibrando junto comigo, parece que a vitória era de vocês também né??? Sou outra pessoa depois desse carnaval, vivi tudo com outros olhos, me joguei, me diverti e nele quero permanecer por muito tempo!".

Confira a troca de farpas de Hariany Almeida e José Victor Pires:

