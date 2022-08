Hailey Bieber fala sobre problemas de saúde do marido Justin

A modelo Hailey Bieber abriu o jogo sobre a Síndrome de Ramsey-Hunt que fez com que seu marido Justin Bieber sofresse com paralisia facial

Nesta terça-feira, 16, Hailey Bieber abriu o jogo sobre os problemas de saúde que seu marido Justin Bieber enfrentou ao longo deste ano.

Nos últimos meses, o cantor e marido de Hailey sofreu com uma doença chamada Síndrome de Ramsey-Hunt que causou uma paralisia facial em Justin. O artista teve que cancelar sua turnê mundial.

“Você não descobre as coisas e se casa, mas sim se casa e descobre as coisas. Eu só acho que a vida está mudando o tempo todo. Dia a dia, semana a semana, ano a ano. Eu acho que um exemplo perfeito disso são os últimos seis meses, nós dois passamos por problemas de saúde muito sérios”, contou a modelo para a revista americana Harper’s Bazaar.

Hailey ainda contou sobre como concilia a agenda de modelo com o seu relacionamento com Justin, e ainda falou sobre a possibilidade de ter filhos no futuro: “Ele ainda é a pessoa para quem eu quero voltar correndo. Eu posso voar para algum lugar e fazer um trabalho, mas mal posso esperar para estar com ele. E eu sinto que é por causa do esforço que foi colocado em ambos os lados”.

“No final do dia, ele é meu melhor amigo, mas ainda dá muito trabalho para fazer funcionar. E então eu sei que, eventualmente, quando as crianças entrarem em cena, será uma outra fase para fazer isso funcionar”, comentou.

Que susto!

Justin não foi o único que passou por problemas de saúde! Hailey sofreu um grave derrame e teve de ser levada às pressas para o hospital em março.

Logo após o susto de saúde, Justin se emocionou ao falar sobre o problema de saúde da esposa durante um show.