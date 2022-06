Hailey Bieber fala sobre diagnóstico do marido Justin: “Situação assustadora”

Nesta quarta-feira, 15, Hailey Bieber (25) abriu o jogo sobre o estado de saúde do marido Justin (28) que foi diagnosticado com a Síndrome de Ramsey Hunt.

No programa da televisão americana Good Morning America, a modelo revelou que o cantor já está melhorando. “Ele está indo muito bem... está se sentindo muito melhor e, obviamente, foi apenas uma situação assustadora e aleatória de acontecer. Ele vai ficar totalmente bem, e estou grata por ele estar bem”, revelou.

No último dia 10, Justin Bieber contou para seus fãs que estava com paralisia facial e falou sobre o diagníostico da Síndrome. “Cada pessoa que enviou votos de melhoras, conselhos, recomendações... Tem sido realmente incrível”, agradeceu Hailey.

Assim como Selena Gomez fez recentemente, Hailey ponderou sobre estar passando por estas situações em frente ao público: “Passar por isso muito publicamente na frente de muitas pessoas, quase que te força a ser franco sobre o que está acontecendo para que as pessoas entendam o que você está passando”.

Três meses antes do diagnóstico de Justin, a esposa do cantor também passou por um susto ao sofrer um derrame.

