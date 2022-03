Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, é internada com danos cerebrais, diz site

Após covid-19, a top model Hailey Bieber, esposa do cantor Justin Bieber, é internada com danos cerebrais

Redação Publicado em 12/03/2022, às 14h28

A top model Hailey Baldwin Bieber (25), esposa do cantor Justin Bieber (28), foi internada às pressas com danos cerebrais, de acordo com nota publicada pelo site TMZ.

De acordo com o portal, ela teve uma "emergência médica" que afetou a maneira como ela se movia, por isso foi levada até um hospital na região de Palm Springs, na Califórnia.

O site ainda indicou que os médicos realizaram uma bateria de testes e suspeitam que os sintomas possam envolver sequelas da covid-19.

Na nota, eles também informaram que a atriz teve alta, mas que a equipe médica ainda investiga o que pode ter acontecido.

Vale lembrar que Justin Bieber pegou o vírus há algumas semanas e desde então se recuperou, mas teve que adiar o 2ª show de sua nova turnê, a Justice World Tour, em Las Vegas.