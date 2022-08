Gusttavo Lima tem colar furtado por fã durante show no Piauí

Cantor Gusttavo Lima fica perplexo ao ter colar roubado durante apresentação no Piauí, e fã registra reação do artista no momento

O cantor Gusttavo Lima (32) passou por uma situação inusitada durante uma apresentação no estado do Piauí no último final de semana.

O artista foi roubado na cara dura por um fã em show na cidade de Picos, no domingo, 31. O vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece descendo do palco para interagir com o público, e tem sua corrente de prata arrancada do pescoço por uma fã.

No momento, o cantor reagiu surpreso, arregalando os olhos. Na sequência, ele pediu:"Calma, calma! Que isso?". Os seguranças de Gusttavo não perceberam o roubo.

O perfil Gossip do Dia compartilhou o flagra do momento, feito por uma fã. “E eu que fui tietar o Gusttavo Lima e presenciei uma fã roubando o colar dele. Ele só pediu calma e os seguranças nem perceberam”, contou ela no registro. Na web, a atitude da mulher foi criticada pelos internautas.

Confira o momento em que Gusttavo Lima tem colar furtado por fã:

Gusttavo Lima curte viagem com a família

Andressa Suita e Gusttavo Lima aproveitaram viagem para os Estados Unidos recentemente. O casal curtiu um dia ensolarado em Miami para ir à praia com os dois filhos, Gabriel e Samuel. A mãe coruja mostrou momentos de diversão com o marido e os herdeiros. “Obrigado, Miami, sua linda, foi lindo... Partiu Goiânia”, disse ela ao se despedir das férias em família.

