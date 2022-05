Gusttavo Lima fala sobre a cirurgia que passou: "Estava me matando aos poucos"

O cantor Gusttavo Lima tranquilizou os fãs após precisar passar por uma cirurgia

CARAS Digital Publicado em 03/05/2022, às 19h22

Gusttavo Lima(32) usou as redes sociais para falar pela primeira vez sobre a cirurgia que passou na última semana.

O cantor sertanejo foi operado para tratar de sua sinusite e explicou que o problema estava afetando seu trabalho, já que ele estava com dificuldades para respirar, cantar e dormir.

O artista ainda explicou que ficou apenas quatro dias de repouso e já está liberado para voltar aos palcos. "Passei esses dias meio sumido porque eu fui submetido a uma cirurgia de algo que eu já tava sofrendo bastante que era sinusite. Cara, isso tava me matando aos poucos e me atrapalhando muito no meu trabalho, a cantar, respirar, dormir", explicou ele no Stories do Instagram.

Gusttavo também agradeceu a equipe médica. "Eu resolvi fazer [a cirurgia] e tive um apoio gigantesco da equipe médica que foi incrível. Eu tinha que ficar 15 dias de repouso e fiquei apenas quatro, então nisso você vê o tamanho do profissionalismo do otorrino", acrescentou.

Ele ainda explicou que sua voz está anasalada, mas ressaltou que a cirurgia foi um sucesso. "A minha voz ainda está um pouco anasalada porque aqui dentro ainda tem algumas buchinhas que o doutor colocou para não sangrar. [...] Mas graças a Deus deu tudo certo, já estou na batalha de novo e queria agradecer muito a toda equipe médica", completou.

A cirurgia

O cantor Gusttavo Lima precisou cancelar e mudar sua agenda de shows devido a um problema de saúde. No dia 25 de abril o sertanejo precisou realizar uma cirurgia de sinusite e ficou alguns dias internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a internação de Gusttavo causou agitação nos corredores do local com sua presença. Após passar pela cirurgia, o artista ficou na suíte presidencial do hospital.