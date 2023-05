Gustavo de Noronha inova na forma de ensinar inglês

Atualmente nos Estados Unidos, mineiro é referência internacional e tem curso mais vendido do Brasil

Aprender inglês é necessário, principalmente em um mundo globalizado e conectado como o de hoje. Pensando em facilitar esse processo, o CEO do Método de Aprendizagem Reversa, Gustavo de Noronha, elaborou e batizou essa metodologia, ensinando inglês da vida real sem foco em regras gramaticais.

Com mais de meio milhão de seguidores no Instagram, é o principal representante de sua própria criação, atraindo alunos de todas as partes do mundo, ajudando mais de 50 mil brasileiros, o que torna seu curso o mais vendido do mercado nessa categoria.

A novidade garante que o aluno estará apto a se comunicar em inglês em apenas três meses, foi premiada como melhor do ano e nomeada como um best-seller na plataforma Hotmart, a maior de ensino digital da América Latina.

Em 2017, quando decidiu imigrar para os Estados Unidos sem falar inglês, Noronha não se conformou com a maneira que a língua era ensinada. “Tentei me matricular em escolas tradicionais, mas ensinam como se fosse matemática. A gente não aprende nada, quem não conhece uma pessoa que estudou anos em cursinho tradicional e, na hora de falar, trava?”, afirma.

Com isso, estudou o processo de aprendizagem neurocientífica e, em pouco tempo, conseguiu realizar seus objetivos. Após compartilhar sua história, milhares de pessoas começaram a pedir ajuda, e assim surgiu o Método de Aprendizagem Reversa.



