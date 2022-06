Guito faz curativo no bumbum de José Loreto nos bastidores de Pantanal

Nos bastidores da novela Pantanal, Guito cuida de curativo do ator José Loreto e mostra vídeo

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 14h34

O ator Guito, que interpreta o Tibério no remake da novela Pantanal, da Globo, surpreendeu os fãs ao mostrar que foi o responsável por fazer um curativo no bumbum do ator José Loreto, que vive o Tadeu na trama. Nesta sexta-feira, 10, ele mostrou um vídeo de quando ajudou o amigo com o curativo no camarim durante o intervalo das gravações.

Nas imagens, Guito brincou: “Na agronomia, aprendemos pequenos curativos veterinários. Hoje gastei meu diploma nesse pobre animal”. Quando o amigo terminou o curativo, Loreto foi até o espelho para ver o resultado e aprovou. “Foi muito bom, nota 8”, afirmou em clima de brincadeira.

José Loreto toma insulina nos bastidores de Pantanal

Nesta semana, José Loreto (38) compartilhou uma foto em que aparece fazendo aplicação de insulina nos bastidores da novela. "Peão tomando insulina", escreveu José, que é diabético, na publicação feita nos Stories de seu Instagram.

Vale ressaltar que Loreto descobriu a doença ainda na adolescência, dos 14 para 15 anos, durante viagem com a família.