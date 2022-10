Guilherme Fontes faz rara aparição com o filho caçula

Guilherme Fontes curte passeio no shopping com o filho caçula, Carlos, que mostrou o quanto já cresceu!

O ator Guilherme Fontes (55) aproveitou a tarde de domingo, 16, para curtir um passeio com o filho caçula, Carlos, de 14 anos. Os dois foram fotografados nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro e o menino roubou a cena ao mostrar o quanto já cresceu.

Pai e filho apareceram conversando enquanto viam as novidades das lojas do local.

Vale lembrar que Carlos é fruto do relacionamento de Guilherme Fontes com a ex-mulher, Patricia Lins e Silva, com quem também teve Carolina, de 16 anos. Eles foram casados entre 2001 e 2014.

O ator está longe das novelas desde que atuou em Órfãos da Terra, da Globo, em 2019.

Veja as fotos de Guilherme Fontes com o filho:

Fotos: Gabriel Rangel / Agnews

Reencontro de Gloria Pires e Guilherme Fontes

Há pouco tempo, o ator Guilherme Fontes fez a alegria dos fãs ao compartilhar um reencontro inesperado. Ele teve a oportunidade de reencontrar a atriz Gloria Pires, com quem atuou na novela Mulheres de Areia, da Globo. Na trama, ela interpretou as gêmeas Ruth e Raquel e ele deu vida para Marcos.

"Olha com quem estive hoje. Depois de tanto tempo sem nos vermos. Que saudade eu estava. Que tarde agradável. Quanta vida, quanta memória, tantos planos por vir. Que delícia. Muuuito prazer e amor envolvidos. Que esse reencontro seja o primeiro de muitos. Como se diz por aí: um encontro de milhões!!! Te amo Gloria Pires. Sempre mais", disse ele na legenda.