Guilherme de Pádua foi à igreja poucas horas antes de sua morte

Horas antes de morrer na noite de domingo, 6, Guilherme de Pádua foi a um culto com a esposa, Juliana Lacerda

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 12h04

O ex-ator Guilherme de Pádua faleceu no último domingo, 6, em decorrência de um infarto, informou um pastor da igreja que ele frequentava. Poucas horas antes de morrer, ele foi fotografado ao lado da esposa, Juliana Lacerda, durante um culto.

De acordo com o Jornal Extra, Guilherme e Juliana foram juntos em uma celebração na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. A esposa dele mostrou a foto nas redes sociais e disse: “Hoje no culto, amiga linda, amor meu”.

A morte de Guilherme de Pádua foi revelada na noite de domingo, 6, pelo pastor Márcio Valadão. Ele fez uma live nas redes sociais e contou sobre a morte do rapaz. "Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse ele.

Vale lembrar que Guilherme de Pádua foi condenado pela morte da atriz Daniella Perez, filha da autora de novelas Gloria Perez. Ela foi assassinada em dezembro de 1992, quando os dois atuavam juntos na novela De Corpo e Alma.