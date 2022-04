Gui Napolitano e Thais Braz assumem relacionamento após lindo pedido na praia: ''Namora comigo?''

Gui Napolitano e Thais Braz assumiram o namoro após o modelo fazer um lindo pedido à dentista na praia

CARAS Digital Publicado em 16/04/2022, às 09h27

Tem novo casal na área!

Na noite da última sexta-feira, 15, Gui Napolitano (31) e Thais Braz (29) finalmente assumiram seu relacionamento após um tempo de especulações de público.

O modelo aproveitou uma viagem que o casal fez, para preparar uma surpresa para a amada, pedindo ela em namoro com uma linda declaração na areia da praia.

"Namora comigo?", diziam algumas velas posicionadas no chão.

Muito apaixonados, o casal registrou todo o momento e publicou em suas redes alguns cliques onde eles aparecem coladinhos, logo após Thais aceitar o pedido, segurando um buquê de flores e um presente, enquanto recebia um beijo de seu amor.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Yes!", que significa "Sim!", em português, acompanhado de alguns emojis de corações.

Muitos ex-BBBs, amigos do casal, não perderam tempo e passaram a comentar no post: "Guilherme do céu, foi melhor do que eu esperava! Você arrasou! Eu amo tanto vocês, quero ser madrinha!", disse Viih Tube (21). "Que bonitinhos! (Aqui fingindo surpresa)", escreveu João Luiz Pedrosa (25). "Toma!", falou ainda Flay (27).

Confira os cliques do lindo pedido de namoro que Gui Napolitano fez para Thais Braz: