Guerreiro! Morre aos 35 anos ator que compartilhou longa batalha contra doença rara

Morre aos 35 anos ator que compartilhou cada detalhe de sua luta com os fãs; veja

Morreu nesta sexta-feira, 10, o ator e cantor Johnny Ruffo. Aos 35 anos, o australiano emocionou os fãs com sua coragem. É que ao descobrir que estava com câncer no cérebro, ele passou a documentar cada detalhe da doença.

A morte foi confirmada pelo Daily Mail Australia em um comunicado publicado nesta manhã. Ele faleceu em Sydney, onde estava internado após uma piora em seu quadro clínico. De acordo com as primeiras informações, ele se despediu da família e da esposa, Thanee Sims

Nas redes sociais, uma mensagem foi publicada aos fãs."É com o coração pesado que informamos que hoje nos despedimos do nosso amado Johnny. Cercado por sua companheira Tahnee e sua família, o Johnny partiu em paz com o auxílio de médicos e enfermeiros incríveis", diz a mensagem.

Johnny Ruffo recebeu o diagnóstico há cinco anos, em 2017. Ele atuou em várias produções para a televisão e usou suas redes sociais para poer desmistificar a doença. Imediatamente, o ator se tornou um exemplo de superação e resiliência.

