Guarda-costas de famosos desconfia que perseguição de paparazzi a Harry e Meghan Markle foi 'armação'

O ex-segurança de Snoop Dogg deu sua opinião sobre o acidente em entrevista de Harry e Meghan

Um lutador com experiência como guarda-costas de famosos acredita que o príncipe Harry (38) e a duquesa Meghan Markle (41) armaram a perseguição de paparazzi que enfrentaram nesta semana.

O casal quase sofreu um acidente automobilístico após fotógrafos segui-los pelas ruas de Nova York na terça-feira, 16, quando a dupla foi ao Ziegfeld Ballroom para a premiação Ms. Foundation 's Woman of Vision Award.

Em comunicado divulgado ontem, um porta-voz do duque e da duquesa de Sussex disse que eles e a mãe da ex-atriz Doria Ragland, "se envolveram em uma perseguição de carro quase catastrófica conduzida por um grupo de paparazzi altamente agressivo". O incidente teria durado duas horas, e teria resultado "em várias quase colisões envolvendo outros motoristas na via, pedestres e dois oficiais da polícia de Nova York".

Porém, o wrestler Tyrus, que luta pela National Wrestling Alliance (NWA) e foi guarda-costas de Snoop Dogg, duvidou dessa versão do fato ao participar do programa de Piers Morgan, jornalista britânico que é um dos opositores de Meghan e Harry mais famosos.

"Parece que estão fazendo muito sobre nada. Se fosse qualquer outra pessoa...", ele começou, segundo o site Metro. "Não me pareceu grande coisa" , Tyrus disse que as ruas de Nova York estão sempre cheias, e brincou que o assessor de imprensa do duque e da duquesa provavelmente avisou aos paparazzi onde eles estariam naquela noite.

"Quando estávamos com o Snoop, e éramos abordados por paparazzi ou ele ficava nervoso, eu saía do táxi e os confrontava", continuou o atual wrestler. "E, normalmente, fazia de exemplo um cara com uma câmera; daí o resto seguia [a ordem]. Então parece que isso foi mais encenado do que qualquer outra coisa. E, claro, uma perseguição de carro de duas horas em Nova York – onde você estava indo? Era a 24 km/h ? É Nova York, você não pode se mexer."

Várias versões do evento já foram reportadas pela imprensa americana. Julian Phillips, vice-comissário da polícia de Nova York, por exemplo, afirmou em comunicado que "o duque e a duquesa de Sussex chegaram ao seu destino e não houve relatos de colisões, intimações, feridos ou prisões a respeito disso".