Grudadinhos, Neymar e Bruna Biancardi celebram Dia dos Namorados

Neymar Jr. e Bruna Biancardi celebram primeiro Dia dos Namorados após anúncio de gravidez

Nesta última segunda-feira, 12, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., mostrou que passou bem o tão celebrado Dia dos Namorados! Acompanhado de sua amada, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, o atleta posou agarradinho com a futura mãe de seu filho.

Para legendar a postagem que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, durante a madrugada desta terça-feira, 13, o menino Ney foi sucinto e usou apenas um emoji de coração branco. No clique, o jogador e a modelo aparecem abraçados, curtindo a noite para celebrar o primeiro Dia dos Namorados desde o anúncio da gravidez e o último que passarão sozinhos.

Os comentários foram inundados de elogios para os futuros papais. “Que Deus abençoe e livre de todo mal”, comentou a apresentadora e influenciadora digital Tatá Estaniecki Cocielo. “Te amo taaaaaanto”, disse Bruna, apaixonada. “Jogador caro, felicidades”, celebrou o bodybuilder Toguro. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, carinhas de apaixonados, foguinhos, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Neymar e Bruna Biancardi.

Neymar Jr é um jogador de futebol brasileiro de 31 anos de idade. Começou sua carreira no Santos, tendo conquistado alguns títulos importantes, como a Copa Conmebol Libertadores. Vendido para o Barcelona, virou ídolo do futebol mundial no clube espanhol, tendo conquistado títulos da liga local e Champions League. Atualmente, está no Paris Saint-Germain, onde é odiado pelos próprios torcedores.

Bruna Biancardi é uma modelo, influenciadora digital e empresária de 26 anos de idade, nascida no dia 15 de abril de 1997. Formada em Negócios de Moda, ela ficou mais conhecida após ser vista com Neymar em 2021, durante um passeio de barco pela Espanha. Entre idas e vindas, hoje, a musa aguarda um bebê com o jogador de futebol.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)



Bruna Biancardi compartilha álbum de fotos de viagem pela Grécia

A modelo e influenciadora digital Bruna Biancardi usou as redes sociais para se despedir da Grécia. A namorada do jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., abriu um álbum de registros super especiais, com fotos em Mykonos, uma das cidades mais procuradas e paradisíacas do país europeu.