Gretchen se pronuncia através dos stories sobre críticas após publicar foto de biquíni

A cantora Gretchen (63) está acompanhando a Copa do Mundo de 2022 de pertinho, diretamente do Catar. E além de mostrar alguns detalhes dos jogos e do país em suas redes sociais, a cantora aproveitou que está hospedada, junto com o maridão Esdras de Souza, em uma casa com piscina e praia particular para posar de biquíni e compartilhar o registro com os fãs.

Apesar de aparecer com um corpo escultural, no auge dos 63 anos, Gretchen chamou a atenção dos internautas por outro motivo e recebeu uma enxurrada de críticas. O local, que tem tradições bem religiosas, não admite uso de biquínis e roupas de banho na maioria das praias do país. Logo, comentários como: “Sem respeito pelas tradições do Catar. É um absurdo isso. Depois vai reclamar, faz isso só para afrontar, depois é presa ou condenada a pena de morte e vai reclamar” e “ Pela sua postura frente a cultura de outro país!!! Não vamos pra outro país sem conhecer seus costumes e cultura!!!” vieram à tona.

Mas Gretchen fez questão de responder à altura todas as críticas: “Eu acho que tem certas pessoas que entram no meu Instagram e pensam que eu sou alguma ignorante. Sabe o que essas pessoas não sabem é que eu estudei, fiz faculdade, viajo muito. Conheço a cultura de vários países”, começou dizendo através dos stories do seu Instagram.

“Teve gente idiota que andou escrevendo no meu post. 'Olha, cuidado para não ser presa com as roupas que você anda'. Ando sim, com as roupas que você gostaria de andar. Você está achando que eu vou ficar me expondo aqui no Catar? Meu amor, antes de tudo, eu sou uma pessoa que tem estudo que fez faculdade, que conhece cultura, principalmente cultura dos outros países”, rebateu a cantora.

Ela ainda finalizou explicando sobre o uso do biquíni na propriedade privada em que está hospedada, e aproveitou para lacrar com um toque de deboche: “Aqui, de manhã, como a casa é particular, e tem piscina particular, e praia particular, a gente pode ficar de biquíni, de shorts, aqueles que eu gosto, bem com a polpinha da bunda aparecendo. Até porque o meu marido adora ver. Então a gente fica aqui em casa todos os brasileiros que estão aqui ficam à vontade. Aí quando a gente vai sair, todos nós vamos bem vestidas, inclusive de véu. E quando a gente sai a gente tem lenços de cada cor para as nossas roupas”, finalizou.

Além de usar os stories, Gretchen também fez questão de rebater os haters em outro post com uma foto ao lado do marido, o saxofonista Esdras de Souza, que está com ela na viagem. "Para os faladores de plantão sobre meu guarda roupa, conheço a cultura do país há muito tempo. E jamais desrespeitaria as leis e cultura de um país. Sendo assim, continuem acompanhando cada post LENDO A LEGENDA COM DETALHES. OK?", pediu ela.