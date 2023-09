Gretchen se preocupa com vício do filho e manda recado: "Pelo amor de Deus, pare"

Gretchen se preocupa com vício do filho e manda recado nas redes sociais; veja

A cantora Gretchen surpreendeu os fãs nesta sexta-feira, 22, ao mostrar preocupação com o filho, Gabriel Miranda. Em uma publicação nas redes sociais, a artista aproveitou para fazer um pedido para o herdeiro.

É que ela se chocou com uma notícia que mostrava os efeitos do cigarro eletrônico no pulmão. A estrela então marcou o herdeiro e fez um pedido. "Pelo amor de Deus, pare", declarou ela que ganhou o apoio dos fãs.

Imediatamente, eles deixaram muitas mensagens para a estrela e apoiaram a bronca."Briga mesmo, rainha!! Isso é pior que cigarro comum. É química sintética das brabas. Mata rápido", escreveu um. "Isso mesmo, eu já vi vários casos graves de usuários desse cigarro", apoiou outro.

Gabriel Miranda, filho de Gretchen, recentemente assustou os fãs ao sofrer um acidente gravíssimo na Bélgica. "Está tudo bem, Graças a Deus, foi mais um susto que outra coisa. O carro é material e a gente consegue de novo. O importante é estar inteiro e a saúde estar bem", declarou o cantor na época.

