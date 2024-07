Gretchen se identifica com Iza e faz apelo sobre amante: 'Não vamos dar'

Ao ver situação de Iza, Gretchen se identifica e relembra traição vivida logo após ter tido Thammy Miranda; cantora ainda fez apelo

A cantora Gretchen se identificou com a situação que Iza está passando ao descobrir a traição do pai de sua filha, o jogador Yuri Lima. Em sua rede social, a Rainha do Rebolado postou uma foto da artista grávida nesta quinta-feira, 11, e além de prestar apoio a ela, a famosa ainda fez um apelo sobre a amante.

Atualmente casada com o saxofonista Esdras de Souza, ela contou que foi traída quando Thammy Miranda tinha um pouco mais de um ano de vida. Gretchen então escreveu palavras de força para Iza e pediu para os internautas não darem palco para a pessoa com quem o traidor se envolveu. Lembrando que alguém teria pedido uma quantia para expor a história e prints a jornalistas, como dito por Iza no vídeo de anúncio de separação.

"Minha linda @iza. Toda minha solidariedade nesse momento. Todo carinho, amor, cuidado e colo. NÃO FAREI LIVE OU PRONUNCIAMENTO, porque não quero me promover com um assunto tão dolorido. Fui traída também estando com o @thammymiranda com um ano de idade. Também achava que era MUITO FELIZ. Sei o quanto machuca. Principalmente sendo uma pessoa pública. Se cuide. Se preserve. Você é uma mulher INCRÍVEL. MARAVILHOSA. INDEPENDENTE. E DETERMINADA. Vai passar. Vai doer MUITO, mas vai passar. E você sairá mais forte ainda de tudo isso. E POR FAVOR. NÃO VAMOS DAR NOTORIEDADE PRA ESSA PESSOA QUE FEZ ISSO. É TUDO QUE ELA QUER. CLICKS", declarou Gretchen em sua rede social.

Após postar um vídeo anunciando o fim de seu relacionamento com o pai de sua filha por conta de uma traição, Iza repostou um vídeo feito por fãs com uma música de Beyoncé. A canção da norte-americana caiu como uma luva na situação e a artista mandou recado sobre seus próximos passos.

Em abril deste ano, ela confirmou a gravidez após um ano de namoro com Yuri Lima. Nesta quarta-feira, 10, horas antes dela fazer o anúncio, o jornalista Leo Dias avisou no Fofocalizando que havia chegado até ele provas do caso, mas que achou melhor avisar a equipe da artista por ela estar em um momento delicado, que seria a gravidez.

A gravidez de Iza

Em abril, o jornalista Leo Dias revelou que Iza e Yuri estavam à espera da primeira filha. Durante o programa Fofocalizando, do SBT, o jornalista revelou que soube da notícia no dia 3 de março. Ele entrou em contato com a cantora, que confirmou a informação, contudo pediu para que não fosse divulgada por enquanto.

Alguns dias depois, a cantora realizou uma live em suas redes sociais e exibiu a barriga de grávida. Em cima do palco, antes de iniciar uma música, a famosa falou um pouco sobre a gravidez. Segunda a artista, ela desejaria ter anunciado a gravidez através da música.

"Eu sei que vocês já tinham escutado essa notícia antes, mas eu achei que ia ser muito especial, muito mais especial, se eu pudesse contar para vocês assim, fazendo aquilo que eu mais amo. É muito louco porque quando eu lancei o meu álbum 'Afrodite', eu não fazia ideia do que ia acontecer na minha vida", confessou ela entre risadas. "Eu me coloquei dentro de um saco gestacional e virei um feto. E agora, existe um feto dentro de mim. Eu sou mãe pela primeira vez e eu estou muito feliz de compartilhar esse momento de luz que acontece do melhor jeito, da melhor forma, no melhor tempo. No tempo certo", declarou.

Em maio, a cantora e o jogador de futebol realizaram um chá revelação intimista para descobrir o sexo do primeiro filho. Os dois serão pais de uma menina, que se chamará Nala. Através de seu perfil no Instagram, Iza compartilhou o vídeo do momento da descoberta. No registro, ela e o namorado aparecem na sala de casa vestidos de branco de forma casual. Os dois posam em frente a balões que formam um ponto de interrogação com uma grande bexiga no meio. Antes de estourarem, eles fazem dancinhas e se emocionam. Depois da contagem regressiva, eles estouraram o balão principal, que liberou uma chuva de confete rosa.