Gretchen recebe título de cidadã paraense e comemora: ''Que honra''

Cantora Gretchen, de 62 anos, recebeu título de cidadã paraense após decisão aprovada por unanimidade entre deputados

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 13h54

A cantora Gretchen(62) agora é considerada uma cidadã paraense!

A artista recebeu nesta quarta-feira, 23, o título em cerimônia na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

Casada com o saxofonista paraense Esdras de Souza, a eterna rainha do rebolado mora há pouco mais de dois anos na capital do estado, Belém. Em seu feed no Instagram, a mãe de Thammy Miranda comemorou o reconhecimento.

"Que lindoooooo. Que honra. Que gratidão. Obrigada, meu Pará, pelo reconhecimento", escreveu ela ao legendar a publicação.

"Parabéns, querida amiga. Você tem feito muito pelo nosso Pará! Homenagem mais que merecida!", disse Fafá de Belém nos comentários. "Você merece", comentou Gaby Amarantos. "Meu amor, MAIS QUE MERECIDO POR TUDO QUE VOCÊ É", declarou Esdras de Souza.

A proposta da deputada estadual Dilvanda Faro foi aprovada por unanimidade entre os deputados da assembleia.

Mais cedo, Gretchen também falou sobre o título e agradeceu nas redes sociais. "Bom dia, Pará. Bom dia meus amores. Que felicidade. Que realização. Que honra receber esse título desse estado que eu tanto amo. Obrigada @deputadadilvandafaro obrigada a todos os deputados que aprovaram com unanimidade esse título", disse ela.

Gretchen surge com a irmã, Sula Miranda, na praia

Gretchen e Sula Miranda (58) roubaram a cena na web! As irmãs surgiram juntas curtindo o calor do Rio de Janeiro na praia. De biquíni fio dental estampado, Gretchen esbanjou seu corpaço ao lado de Sula, que optou por maiô recortado cor de rosa.

Confira as publicações de Gretchen:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)