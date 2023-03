Gretchen rebate críticas dos haters após ser chamada de ‘velha’ e dispara: "Nunca!”

Aos 63 anos, Gretchen rebate críticas e desabafa após ser taxada de ‘velha’ nas redes sociais

Na manhã deste sábado, 25, Gretchen (63) voltou a reagir nas redes sociais após ser alvo de piadas entre os internautas. Cansada de receber comentários maldosos, a dançarina fez um desabafo após ser chamada de ‘velha’ e ter sua aparência humilhada por seguidores.

Sem papas na língua, ela resolveu rebater de frente as críticas que recebeu dos haters e com muita sinceridade, disse que tem "orgulho" de sua idade.

"Enquanto essas pessoas ficam me enchendo de comentários, haters, eu estou aqui vivendo minha vida, trabalhando, cuidando dos meus filhos, do meu marido. Semana que vem estarei viajando para Colômbia para um trabalho, hoje tem chá de bebê do meu netinho.... gente, é isso que vale a vida. É a gente ocupar o tempo com coisas positivas, interessantes", disparou ela.

E não parou por aí: "Não importa se o rosto do outro está assim, assado. Se a pessoa está diferente, lógico que estou diferente, vocês queriam que eu virasse semente, que eu ficasse com a mesma cara que eu tinha com 18 anos? Nunca. Nem cara e nem corpo. Agora preciso envelhecer do jeito que as pessoas querem que eu envelheça? Não, cada um tem a sua opção. Tem artistas que gostam de envelhecer naturalmente, a Xuxa, a Gloria Pires, a Cássia Kis, gente cada um tem a sua opção. Eu gosto de me transformar, é uma coisa minha. Eu gosto de me ver no espelho assim, como estou. Muitos que estão me vendo do outro lado nem me conhecem, falam: 'é filtro'. O filtro não transforma a cara da pessoa. Tem certas coisas é muita perda de tempo", continuou.

Por fim, a cantora deixou uma reflexão: "Eu batalhei muito pra ter as coisas que tenho, aliás, ainda batalho, tenho 63 anos... Estou correndo atrás de tudo, é isso que é a vida. Vamos nos ocupar com coisas produtivas... A mensagem que eu deixo pra vocês essa semana: viva. Você não sabe quanto tempo estará por aqui... Que vocês se conscientizem que é mais importante é aproveitar a vida", completou.

VEJA UM DOS COMENTÁRIOS QUE DEIXOU GRETCHEN INDIGNADA:

Gretchen defende Lexa após atitude de Guimê no BBB 23

Gretchen decidiu escrever um recado para a cantora Lexa após o marido dela, MC Guimê, se tornar assunto nas redes sociais. Nas redes sociais, Gretchen escreveu um texto para apoiar Lexa no meio desta repercussão e aconselhou a jovem a ter o seu tempo para lidar com isso.

"Minha linda Lexa. Não somos tão próximas. Mas senti vontade, como mãe que sou, de te dar um colinho. Por seres uma pessoa pública, todos opinam, julgam e dão palpites. Quero que você se sinta acolhida. Acarinhada. E aconchegada, por todas nós mulheres. Se acalme, se afaste um pouco sim, e espere acontecimentos futuros. O que importa de verdade é que você esteja feliz e confortável em qualquer decisão que você tome. Você é realmente uma mulher incrível, linda, independente e poderosa. Sinta-se abraçada. E qualquer coisa estou por aqui. Conte comigo", disse ela.