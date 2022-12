Atualidades / Desabafo

Gretchen rebate comentários maldosos: 'Ataques de inveja e recalque'

De biquíni e ao lado do maridão, Gretchen rebate os haters no último dia do ano: 'Nada abala o nosso casamento blindado'

CARAS Digital Publicado em 31/12/2022, às 16h57

Gretchen e Esdras de Souza - Foto: Reprodução / Instagram