Gretchen reage aos rumores de gravidez e mostra a barriga

Gretchen se surpreende com questionamento sobre gravidez após foto com o marido e revela qual é a verdade

CARAS Digital Publicado em 30/10/2022, às 18h05

A cantora Gretchen ficou surpresa ao ver boatos na internet de que poderia estar grávida. Aos 63 anos, ela desmentiu os rumores ao afirmar que não está grávida. Inclusive, ela exibiu a barriga chapada em novas fotos com a blusa levantada.

Gretchen foi alvo dos rumores após uma foto com o marido, o saxofonista Esdras de Souza. Ele posou com a mão na barriga dela em um cenário de praia. A pose do casal relembrou os anúncios de gestação dos famosos e os fãs questionaram se eles estavam esperando um filho. Agora, a cantora se pronunciou e negou os rumores.

"Eu amaria estar grávida. Mas não estou. Até porque não posso mais. Tenho 63 anos e há 10 já estou na menopausa. Então, vamos especular coisas reais. Seria lindo ser mãe de um filho de um homem tão incrível como Esdras de Souza,mas a verdade é que amamos tirar fotos naquela pose. Beijinhos. Amo vocês", afirmou ela.

Gretchen e Esdras de Souza fazem a renovação dos votos de casamento

A cantora Gretchen e o saxofonista Esdras de Souza renovaram os votos de casamento em uma cerimônia em Salinópolis, no Pará. Os dois reuniram os amigos em uma festa agitada na noite de sexta-feira, 30, e celebraram o amor deles.

“Celebramos juntos o amor, companheirismo e cumplicidade”, disse ela.

Vale lembrar que Gretchen e Esdras se casaram em setembro de 2020, durante a pandemia. Agora, eles decidiram renovar os votos para celebrar o momento com seus amigos.