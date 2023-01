Gretchen manda recado após críticas por tomar banho de chuva: ''Infelizes''

De biquíni, cantora Gretchen exibe corpão em banho de chuva durante viagem e rebate críticas que recebeu nas redes sociais

A cantora Gretchen (63) não gostou das críticas que recebeu nas redes sociais após postar um vídeo tomando banho de chuva no domingo, 29.

Após os comentários negativos, a artista, que está aproveitando dias de descanso no Pará na companhia do marido, Esdras de Souza, usou os stories de seu Instagram para rebater as mensagens de alguns seguidores.

"Infelizmente, as pessoas não sabem curtir a vida, as coisas simples. Estou aqui, na Ilha do Marajó, no hotel, e agora há pouco deu um chuvão e eu fui ali, naquela calha, tomar um banho de chuva. E aí as pessoas ficam escrevendo assim: 'ai, que nojo tomar banho de calha, tem cocô de rato, de pombo'", começou falando.

Em seguida, Gretchen ressaltou que a água da calha era limpa e deixou um recado alfinetando os haters de plantão. "Como vocês podem ver, a calha é limpíssima aqui do hotel. Ali só tem, realmente, água. Então, para vocês que são infelizes, que não curtem a vida, se tivesse cocô de rato, eu estava ali tomando banho de chuva. Mas não tem... então, aproveita a vida ao invés de falar da vida dos outros", disparou ela.

Confira Gretchen rebatendo as críticas após banho de chuva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen detona críticas sobre sua aparência

A cantora Gretchen desabafou após ser alvo de críticas sobre a sua aparência. Recentemente, ela contou que viu comentários maldosos ao mostrar o seu look nas redes sociais. A estrela fez questão de responder aos haters que apareceram em seu perfil.

"Eu tô aqui vivendo minha vida plena enquanto vocês, mulheres infelizes, recalcadas, mal amadas, tão aí cuidando da minha vida. Em pleno final de semana [vocês] vêm até reclamar da calça que eu uso. Como eu tenho tempo livre, eu tô bloqueando todo mundo. Eu faço questão que na minha rede social só fica quem eu quero", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!