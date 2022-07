Gretchen impressiona com declaração para o marido: ''Que texto''

Cantora Gretchen surpreendeu ao escrever textão apaixonado para o esposo

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 08h27

A cantora Gretchen (63) mostrou todo seu amor pelo marido em uma declaração na rede social.

Nesta quinta-feira, 07, a famosa compartilhou uma foto de rosto colado com Esdras de Souza e falou tudo o que sente pelo esposo.

"Shiva e Shakti se encontram! Um homem que foi reciclado merece caminhar ao lado de uma mulher que se reinventou. Uma mulher que se curou merece evoluir ao lado de um homem que se priorizou. Um homem que reconheceu seu valor merece passar a vida com uma mulher que derramou sua dor. Uma mulher que ressuscitou de suas cinzas merece ter a presença de um homem que transcendeu em conhecimento e abundância", começou dizendo.

E continuou: "Um homem que rompeu os laços com a seita familiar merece ser apoiado por uma mulher que rompeu com os padrões de tradições dolorosas que não fazem mais parte dela. Uma mulher que se desenvolveu merece ser vista por um homem que se inventou. Um homem que não tem mais medo da opinião das pessoas merece dividir seu tempo com uma mulher que não tem mais medo de ser apontada. Uma mulher que não está mais satisfeita com nada, merece encontrar a mais bela joia, o seu poder, a sua forca e a sua sexualidade".

Gretchen falou mais para Esdras. "Um homem corajoso e sincero merece ser reconhecido e admirado por uma mulher de coragem e alma selvagem. Uma mulher livre e empoderada merece ser amparada por um homem bom, consciente e pleno do valor e poder que tem ao andar com uma mulher que voa ao seu lado. Um homem que faz de sua vida um desafio merece ser amado por uma mulher que visualiza seus sonhos. Uma mulher que aspira ao melhor merece ser amada por um homem que se sente um verdadeiro Deus ao olhar com amor, entendimento e respeito, sem julgar ou reprimir ou culpar a Deusa que ele escolheu estar e cuidar. Um homem que vive o presente e cuida da sua mente merece ser abraçado por uma mulher que medita, canta e pula ao sentir a sua energia. Uma mulher que vive ligada à sua divindade merece ser cuidada e respeitada por um homem que conhece os grandes segredos da solidão e os direitos de sua liberdade. Aqui começa uma nova jornada! Nós dois. Somos agora um só. Te amoooooo", declarou-se.

O grande texto da artista logo impressionou os internautas. "Que texto hein", disse Thammy Miranda (38). "Arrasou nas palavras", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Gretchen deu o que falar ao dispensar a roupa íntima em um look de gala usado durante um evento que foi com Esdras de Souza.

