Gretchen fala sobre relação com neta Bia Miranda após não comparecer em festa de aniversário dela

Gretchen explicou porque não foi ao evento e comentou relação com Bia Miranda após falas no reality show 'Fazenda'

A dançarina Gretchen falou sobre não ter ido à festa de 19 anos de Bia Miranda, sua neta. A comemoração contou com diversos famosos e o namorado da ex-fazendeira, DJ Buarque.

Ao Splash, a influenciadora explicou em que pé a relação das duas está e porque não compareceu ao evento: "Nós estamos nos falando desde que ela saiu de A Fazenda, porém não queremos que a nossa relação seja pública. Preferimos assim, como está, para que ninguém fique especulando ou dando opiniões”.

“Não houve acertos entre nós porque nunca houveram desacertos. E também não falamos nada disso em família, isso é uma coisa minha e dela”, afirmou Gretchen, que chegou a dizer durante o reality 'A Fazenda' que não aprovava as ações da neta e que não tinha envolvimento na criação dela.

“É a última vez que vou falar sobre a minha relação com ela. Quero que ela realize todos os sonhos, que seja feliz, que seja uma mulher empoderada e independente. Que seja livre de traumas e preconceitos. É só o que eu desejo”, afirmou.

A festa e o anúncio

Completando 19 anos, a ex-fazendeira comemorou com uma festa de tema funk ostentação, que contou com look vermelho ousado dela e decoração com muito ouro e notas de dinheiro falsas. Para animar os convidados, MC Mirella e Kevin O Chris se apresentaram. Bia Michelle, Gabriel Santana, Tokinho, Deolane Bezerra e outros famosos marcaram presença no evento.

No palco, durante a comemoração, Buarque começou um anúncio: "Rapaziada, temos uma notícia pra dar. O meu empresário, que é meu pai e virou pai dela também, ajudou a gente a ter um bagulho e agora ela vai dar a notícia pra vocês". Na plateia, alguém chutou: "Tá grávida?"

Bia então contou: "Vamos comprar uma casa, quer dizer, já pegamos uma casa juntos". O anúncio veio com os aplausos dos convidados.