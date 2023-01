Gretchen conta detalhes da vida íntima e se declara ao marido: ''Toque de pura safadeza''

Aos 63 anos, cantora Gretchen se derrete e abre o jogo ao falar da química com o marido, o saxofonista Esdras de Souza

A cantora Gretchen (63) impressionou os fãs nas redes sociais ao abrir o jogo e dar detalhes da intimidade com o marido, Esdras de Souza.

Na manhã desta terça-feira, 31, a artista usou seu perfil no Instagram para fazer uma declaração para lá de picante para o saxofonista, com quem se casou em 2020. Apaixonada, na legenda da postagem, a eterna rainha do rebolado falou sobre a química do casal.

"Ter tesão só de olhar pra pessoa que você gosta é algo surreal. Porque se tem uma coisa que arrepia é ter química com alguém. Você olha pra pessoa e a admira, a deseja, quer mais e mais", começou escrevendo.

Em seguida, ela destacou a parceria e conexão dos dois. "Você nota que o encaixe é certeiro, que existe um olhar que sabe provocar um clima seduzente, e isso é realmente gostoso. Chega a ser um evento raro da vida, mas quando acontece a gente baba de alegria. Química e conexão com quem se tem afeto deixa tudo mais potente. Você vê que a entrega é diferente, e a melhor coisa a se fazer é se abrir pra vivência", continuou.

Ao finalizar, a famosa ainda entregou alguns detalhes da intimidade. "Fazer amor com aquele toque de pura “safadeza” faz uma noite só ser pouco. Colar um corpo no outro faz gerar os melhores suspiros que se possa imaginar. Ai ai ai, ter tesão em uma pessoa dos pés a cabeça, e ver que isso é recíproco, faz a alma ficar vibrando! Te amo, meu amor", concluiu Gretchen.

Nos comentários, Esdras disse: "Uiiii papai! Amorrrrr… Você é surreal, hein. Lhe amo também"

Confira a declaração de Gretchen para o marido, Esdras de Souza:

Gretchen manda recado após críticas por banho de chuva

A cantora Gretchen não gostou das críticas que recebeu nas redes sociais após postar um vídeo tomando banho de chuva no domingo, 29.

Após os comentários negativos, a artista, que está aproveitando dias de descanso no Pará na companhia do marido, Esdras de Souza, usou os stories de seu Instagram para rebater as mensagens de alguns seguidores. "Infelizmente, as pessoas não sabem curtir a vida, as coisas simples. Estou aqui, na Ilha do Marajó, no hotel, e agora há pouco deu um chuvão e eu fui ali, naquela calha, tomar um banho de chuva. E aí as pessoas ficam escrevendo assim: 'ai, que nojo tomar banho de calha, tem cocô de rato, de pombo'", começou falando.

Em seguida, Gretchen ressaltou que a água da calha era limpa e deixou um recado alfinetando os haters de plantão. "Como vocês podem ver, a calha é limpíssima aqui do hotel. Ali só tem, realmente, água. Então, para vocês que são infelizes, que não curtem a vida, se tivesse cocô de rato, eu estava ali tomando banho de chuva. Mas não tem... então, aproveita a vida ao invés de falar da vida dos outros", disparou ela.

