Gretchen surpreende ao revelar o que deseja em seu aniversário: 'Não gosto de presentes'

Completando 64 anos, cantora Gretchen faz desabafo sincero e surpreende ao revelar o que deseja ganhar em seu aniversário

Dia de comemoração! Gretchen completou 64 anos de vida nesta segunda-feira, 29, e comemorou a data especial com uma reflexão nas redes sociais.

Em seu perfil no Instagram, a 'Rainha do Rebolado' compartilhou um vídeo falando sobre todas as experiências que já vivenciou até chegar aqui. "Meus 64 anos. Inesquecíveis. Obrigadaaaaa”, disse ela na legenda da postagem.

Para celebrar o novo ciclo, a esposa do músico Esdras deSouza (50) realizou uma live e foi muito sincera ao falar com os seguidores sobre o que deseja ganhar na data especial.

"Não gosto de presentes comprados porque comprar eu posso. Eu posso comprar tudo o que quiser e o que desejar porque eu trabalho. Presente no dia do meu aniversário tem que ser muito especial. Já comecei o meu dia de ontem ganhando um mega presente do meu marido, que me deixou com essa pele pleníssima pra acordar pronta no dia de hoje", começou ela.

E prosseguiu: "Minha filha de 13 anos perguntou o que poderia comprar de presente pra mim: 'Então Val, você sabe que a mamãe pode comprar o que ela quiser, mamãe trabalha e ganha dinheiro, seja à vista, parcelado, mas eu compro. Então o que eu queria de você era que você me obedecesse, não mentisse, arrumasse seu quarto quando acorda..'. Quando eu acordei hoje, a pia estava limpa, o quarto arrumado, ganhei esse presente", falou.

Por fim, completou: "Aí minha filha da França me ligou dizendo que me ama, meu filho ligou pra mim colocando minha neta pra cantar parabéns em francês... Isso que é válido pra mim gente. O que eu quero passar pra vocês é que o que importa são as atitudes e não as coisas que podemos comprar com dinheiro. É muito bom ganhar presente assim porque vem do coração", declarou.

Os seguidores encheram a postagem de felicitações e mensagens carinhosas para comemorar a data especial da aniversariante. "Parabéns Diva!!!! Que sua vida seja mais repleta ainda de realizações", declarou um. "Parabéns", escreveu Adriane Galisteu. "Nossa, como você tá linda! Iluminada! Plena!

Que as bençãos do universo continuem te alcançando fortemente! Felicidades!”, desejou um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE GRETCHEN:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gay? Gretchen dá resposta inesperada ao ter sexualidade do marido questionada:"E se fosse?"

Na última semana, Gretchen usou as redes sociais para desabafar sobre as críticas que seu marido, o saxofonista Esdras de Souza, recebeu ao ter a sexualidade questionada por uma internauta.

Na web, a artista resolveu se pronunciar, e sem hesitar saiu em defesa do amado:"Uma pessoa da sua idade fazendo esse tipo de comentário é no mínimo ridículo. Feio para a senhora questionar a masculinidade do meu marido. Que inclusive se fosse, também seria um problema meu."

E prosseguiu: "Questionar a masculinidade do meu marido... Ah isso realmente sem comentários. E se fosse? Quem se deita com ele sou eu. Posso garantir que se estou plena desse jeito e com essa pele brilhante, ele faz tudo que preciso e mereço e muito mais. Coisa que imagino que a senhora nem possa fazer mais. É falta né?", completou.