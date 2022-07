Grazi Massafera marca presença em show de Henrique e Juliano: ''De volta às origens sertaneja''

Em show de Henrique e Juliano, Grazi Massafera se emociona com parceira da dupla com Marília Mendonça

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 17h44

Grazi Massafera (40) esteve presente no show de Henrique e Juliano, e comentou sobre a sua volta às origens com as canções sertanejas.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo durante a apresentação da dupla e falou sobre a saudade da cantora Marília Mendonça.

Nas imagens, os irmãos cantam A Flor e o Beija-Flor, parceria deles com a rainha da sofrência, e é possível ver a artista emocionada com o momento.

"De volta às origens sertaneja! @henriqueejuliano. Que saudade dela. 'Marília'", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, a empresária de Grazi, Marcia Marba, falou sobre a possibilidade da atriz cantar. "Não me provoca @massafera que eu marco uma reunião com gravadora já! #minhacantora", disse.

Pelos stories, Grazi mostrou que acompanhou o show dos artista na companhia da família.

GRAZI MASSAFERA CURTE DIA NA COMPANHIA DA FILHA, SOFIA

Parece que Grazi Massafera (40) está curtindo bastante o climinha de calmaria deste domingo, 24, ao lado de sua herdeira, Sofia (10). A atriz usou suas redes sociais para mostrar um pouco do que as duas fizeram. No Instagram, ela publicou uma sequência de cinco cliques e um vídeo ilustrando como foi o dia delas.

