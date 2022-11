Grazi Massafera faz varal improvisado e comemora: "ostentando minha tranquilidade"

Atriz Grazi Massafera mostrou forma inusitada com que seca suas roupas nos stories do Instagram

A atriz Grazi Massafera (40) inovou em sua casa com um varal, digamos, inusitado. A loira mostrou a técnica para secar as roupas no Instagram.

Em um vídeo em que mostra que está no segundo andar de uma casa grande, ela mostra uma banheira no corredor. Nela, estão diversas peças de roupas penduradas para secar.

Na legenda, a atriz escreveu: "Ostentando minha tranquilidade em ir trabalhar com minhas roupas lavadinhas. Meu varal em dia". Nos vídeo ela ainda fala que a invenção é um "sucesso".

Falando em trabalho, recentemente a ex-BBB publicou foto com uma barriguinha de grávida. Isso porque ela e Reynaldo Gianecchini (50) estão gravando o filme brasileiro "De Repente Grávidos". O roteirista da série da Netflix "Bom Dia Verônica", Raphael Montes, também produzirá o longa.

Este ano Grazi Massafera também estreou alguns capítulos da novela das nove da Globo, 'Travessia' como a personagem Débora, mãe de Chiara, interpretada por Jade Picon (21). Ela foi elogiada em sua atuação.

Confira o varal de Grazi Massafera: