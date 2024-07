Grazi Massafera e Mariana Goldfarb se unem em apoio a Iza: ‘Livramento’

Ex-mulheres de Cauã Reymond, Grazi Massafera e Mariana Goldfarb, surpreenderam ao falar sobre a dor da traição e se uniram em apoio a Iza

Em um gesto de solidariedade, as ex-mulheres do ator Cauã Reymond, Grazi Massafera e Mariana Goldfarb, surpreenderam ao se unir para apoiar Iza. Após a cantora expor uma traição durante sua gestação e anunciar o fim do relacionamento com o jogador Yuri Lima, as famosas falaram sobre a dor da traição e enviaram mensagens de apoio para ela.

Através do Instagram, Grazi foi a primeira a deixar um comentário em apoio à cantora. Além disso, a atriz chamou atenção ao falar sobre a infidelidade de um ponto de vista pessoal: “Sinta-se acolhida! Essa dor é gigante, praticamente um luto em vida. Mas passa, Iza, e esse bebezinho dentro de você vai te dar muita força e luz pro teu caminho”, iniciou.

“Logo, bem logo, a vida mostrará que o livramento é uma grande benção”, Grazi concluiu a mensagem, que recebeu uma resposta de Mariana: “O livramento de fato é uma grande benção”, a modelo e nutricionista reforçou nos comentários. Vale lembrar que na época em que Grazi e Cauã se separaram, surgiram rumores de uma suposta infidelidade do ator.

No entanto, eles nunca se pronunciaram oficialmente sobre os rumores. Após o fim do casamento com Grazi, Cauã iniciou um relacionamento com Mariana, que sempre teve uma boa relação com a ex-mulher do ator, já que estavam frequentemente juntos por conta da filha deles, Sofia. Contudo, esse relacionamento também chegou ao fim no ano passado.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas”, Mariana falou sobre o término com o ator.

Iza sonhava em se casar antes de descobrir traição:

Antes de descobrir a traição que levou ao fim de seu namoro com Yuri Lima, Iza revelou que tinha o sonho de se casar novamente com o jogador de futebol. Aliás, a cantora também mencionou que o próprio atleta falava sobre o desejo de subir ao altar, e que eles tinham planos de esperar o nascimento da filha para realizar a cerimônia.

Em entrevista a Leo Dias, no início de seu namoro com o jogador, Iza revelou que não tinha vontade de se casar novamente, pois tinha colocado um ponto final em seu primeiro casamento. No entanto, a cantora admitiu que, após conhecer o atleta, começou a considerar a possibilidade de oficializar a união na igreja; confira o relato de Iza.