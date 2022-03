Grazi Massafera desabafa sobre comentários negativos após término: ''Vergonhoso''

A atriz Grazi Massafera publicou um vídeo fazendo um desabafo sobre o fim de seu relacionamento com diretor Alexandre Machafer

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 19h44

Grazi Massafera (39) aproveitou o Dia Internacional das Mulheres, comemorado nesta terça-feira, 8, para fazer um desabafo.

A atriz compartilhou no Instagram um vídeo em que fala sobre os diversos comentários negativos que recebeu após ser noticiado o fim de seu relacionamento com o diretor Alexandre Machafer. Na gravação, ela relatou que viu muitas mensagens a chamando de "coitada" e lamentou ao dizer que muitas deles vinham de mulheres.

"Dia Internacional da Mulher. E eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que acontece comigo e acontece com você também, mulher, numa proporção diferente. Na semana passada, o fim de um relacionamento meu virou notícia. Até aí, nada demais. Pessoas públicas passam por situações assim que são noticiadas. O que é questionável é ler o tipo de comentário: 'Nossa, coitada da Grazi', 'Não dá certo com ninguém', 'Como será que fica a filha [Sophia] dela nessa situação?', entre outros tipos de comentários machistas muitas vezes feitos por mulheres. Fica vergonhoso esse tipo de machismo entre nós mulheres como se fosse preciso estar acompanhada de alguém, mesmo que seja uma relação falida, tóxica, para ser uma mulher bem-resolvida aos olhos dos outros", começa ela.

Grazi afirmou que já viu muitas mulheres aceitarem relacionamentos tóxicos devido à pressão da sociedade, mas ressaltou que não é o caso dela. "Infelizmente, conheço mulheres nessa posição, que sofrem esse tipo de relação para cumprir, aos olhos dos outros, o ideal de relacionamento. Eu acredito no amor, acredito em relacionamentos longos e maduros, conheço, me inspiro em casais assim, busco esse tipo de convivência. Acredito que o amor não tem tempo. Uma relação pode ser finalizada e os dois continuarem amigos. Hoje não acredito e não aceito nenhuma relação que não me faça feliz, que não seja de amadurecimento para os dois, de crescimento. Tive relacionamentos incríveis com pessoas maravilhosas e foi lindo. E a gente não seguiu por tantos outros motivos da vida, que esses motivos não foram sedutores para o ambiente da fofoca, de mídia, enfim", acrescentou.

A atriz seguiu o desabafo garantindo que está feliz solteira."Estar solteira não é sinônimo de fracasso, como ousam entubar em nós mulheres. É também uma decisão, uma escolha, uma vontade. É bancar essa estrutura machista em que a gente vive. É tanta coisa... Relacionamentos não me definem, comentários depreciativos não me definem, suposições não me definem e não deveriam definir nenhuma mulher. Nem hoje nem no nosso dia. Nunca mais", refletiu.

Confira o vídeo de Massafera na íntegra: