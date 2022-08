Grazi Massafera curte dia de compras com a filha, Sofia

Grazi Massafera é fotografada nos corredores de um shopping com a filha, Sofia, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 18h52

A atriz Grazi Massafera (40) aproveitou a tarde desta quarta-feira, 17, para fazer compras com a filha, Sofia (10). As duas foram fotografadas enquanto circulavam pelas lojas e corredores do local.

Grazi fez compras em uma loja de óculos e foi observada pela herdeira. Para a ocasião, a atriz vestiu um macacão jeans e Sofia apareceu com moletom branco.

Há pouco tempo, a atriz completou 40 anos de idade e refletiu sobre a nova idade. "Brinco porque desde os 38 eu falo que tenho 40. Acho que estava ansiosa porque acho uma idade linda e potente. Venho me preparando para ela de dentro para fora... É muito louco, porque em relação a nós, mulheres, tem um peso para fora", disse ela durante o bate-papo no Jornal Extra.

A atriz ainda continuou contando que vem se transformando nesse período: "Porque essa idade tem uma leveza absurda, traz, para quem busca e procura, paz, maturidade, discernimento e prazer. Tanto que chamam de idade da loba".

Veja as fotos de Grazi Massafera com a filha:

Fotos: Adão / AgNews

