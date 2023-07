Grazi Massafera aparece em foto de modelo apontado como affair

Modelo apontado como affair de Grazi Massafera compartilha foto exibindo silhueta da atriz em viagem à Bahia em comemoração a aniversário

O modelo apontado como affair de Grazi Massafera usou as redes sociais na quarta-feira, 05, para publicar um registro durante viagem em comemoração ao aniversário de 41 anos da atriz, completados no último dia 28.

Nos stories de seu Instagram, Marlon Teixeira publicou um clique mostrando a silhueta da loira, que posou de costas em uma praia durante um lindo pôr do sol.

Os dois estão curtindo dias de descanso em Barra Grande, na Bahia. Discretos em relação ao romance, os famosos estão hospedados em um hotel com diárias de R$ 1,8 mil, que fica na Praia de Taipu de Fora na Península de Maraú.

Vale lembrar que Grazi e Marlon curtiram viagem juntos para a Chapada Diamantina, em fevereiro deste ano, e os boatos de que estão juntos rolam desde o ano passado. Os dois também chegaram a ser flagrados em clima de romance em aeroporto no Rio de Janeiro em maro.

Confira a foto de Grazi Massafera:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera ostenta corpão impecável em cliques na praia

A atriz Grazi Massafera causou alvoroço ao publicar alguns cliques inéditos em suas redes sociais na última segunda-feira, 03. A loira, que está curtindo uma temporada de férias na Bahia, arrancou suspiros dos seus 26 milhões de seguidores ao exibir sua beleza natural e o corpão impecável em diferentes ângulos na praia.

Nos cliques, a ex do galã Cauã Reymond, com quem tem uma filha, Sofia, aparece posando na Península de Maraú com uma saída de praia em tons de verde água e muita transparência! Magérrima, as pernas torneadas e o decote profundo da loira ficaram em evidência nas imagens e seduziram os fãs: “Me derramando por aqui", ela escreveu na legenda da publicação.