Gravidez de Bárbara Evans foi repleta de complicações e desafios; relembre

Bárbara Evans passou por processo doloroso para engravidar em 2021 e acabou sofrendo durante a sua primeira gestação

A influenciadora Bárbara Evans (31) acaba de anunciar que está grávida de gêmeos. Nesta segunda-feira, 15, a famosa revelou aos seguidores que ela e Gustavo Theodoro, serão pais de dois meninos. A notícia chega após a loira passar por uma gestação repleta de complicações.

"Nossa família está aumentando! Estamos felizes demais em compartilhar com vocês que estamos grávidos de novo! Ayla agora se tornou oficialmente a mana mais velha. Estamos grávidos de gêmeos! Dois meninos. Estamos sonhando acordados, Deus é maravilhoso o tempo todo!", contou.

Decidida a realizar o sonho da maternidade, nos últimos anos Bárbara passou por diversos tratamentos até dar à luz à Ayla, sua primeira filha. Pouco antes, no entanto, ela perdeu um dos gêmeos com duas semanas de gestação.

Já na gravidez de Ayla, ela não escondeu que passou nove meses de tensão. Em diversos relatos, ela falou sobre o que estava passando e garantiu que não estava disposta a romantizar sua experiência enquanto mãe. Em um deles, ela disse que a mudança de peso foi algo que a incomodou.

"Queria esclarecer uma coisa. Eu não estou reclamando de nada. Estou compartilhando a minha experiência da gestação sem romantizar-lá. Estou compartilhando para apoiar as outras mamães que se sentem assim como eu. Nada além disso! Se você está grávida, ou esteve e se sentia linda, que bom! Mas infelizmente não são todas as grávidas que se sentem dessa forma. E isso não quer dizer que não esteja no momento mais feliz da minha vida, porque eu estou! Gerando dentro de mim o meu maior sonho", declarou.

Depois do parto da filha, Bárbara ainda descobriu um problema raro envolvendo o cordão umbilical, que estava com um nó verdadeiro. "A doutora descobriu que tinha um 'nó verdadeiro', que acontece só em 1% das grávidas. Tinha um nó no cordão umbilical. Coloca no Google aí. É muito, muito perigoso", disse.

Ela ainda revelou ter encontrado cistos durante o parto: "E também tinha um cisto em um dos meus ovários, de novo. Quando fizemos a cesárea, aproveitamos pra tirar. Graças a Deus, deu tudo certo".