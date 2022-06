Grávida, Viviane Araújo ganha o carinho de Fábio Jr na barriguinha

Esperando o primeiro filho, Viviane Araújo visita o camarim de Fábio Jr e o cantor conversa com a barriguinha de grávida dela

A atriz Viviane Araújo aproveitou a noite de sábado, 11, para curtir o show do cantor Fábio Jr na companhia do marido, Guilherme Militão. Os dois foram prestigiar a apresentação que aconteceu no Rio de Janeiro em clima de Dia dos Namorados.

Após o show, eles foram até o camarim de Fábio Jr, que fez carinho na barriga de grávida dela. Viviane espera o nascimento de um menino, que vai se chamar Joaquim, e o cantor encantou a artista ao conversar com sua barriguinha.

O cantor também recebeu a visita do ator Ary Fontoura no camarim.

Ary Fontoura, Fernanda Pascucci, Fábio Jr e Viviane Araújo

Trabalho de Viviane Araújo no início da gravidez

Mesmo Grávida, Viviane Araújo (47) não para. A atriz estreou a nova série do Multishow, Família Paraíso, onde ela interpreta Manu, noiva de Machadinho, vivido por Paulinho Serra (44), que é uma dondoca que sonha que o marido venda a casa de convivência que cuida de vários idosos para morar em Miami.

Vivi confessou que teve que esconder a gestação no início, o que foi bem difícil: "Eu descobri minha gravidez em dezembro, só que eu já estava com esse projeto desde novembro, começo de dezembro... Só que eu não podia falar no começo."

Entretanto, quando a notícia veio a tona, todos comemoraram: "Quando eu falei, foi uma comoção muito grande com o elenco, com os amigos, com toda a equipe."

Por fim, Viviane agradeceu por ter tido a oportunidade de fazer parte do projeto: "Foi lindo! Eu me sinto muito feliz mesmo por estar junto com vocês nesse projeto! Espero que ele tenha uma vida longa."