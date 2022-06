Grávida, Viviane Araujo exibe rebolado em vídeo dançando com o marido: ''Dancinha dos papais''

Viviane Araujo colocou o barrigão para jogo enquanto fazia uma dancinha com o marido, Guilherme Militão

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 18h22

Viviane Araujo (47) impressionou os seguidores ao mostrar o seu gingado mesmo durante a sua primeira gestação.

No perfil do Instagram, a atriz e o marido, Guilherme Militão (31), espantaram a preguiça ao se divertirem com a coreografia de Falta Você, do cantor Thiaguinho.

Na praia, a mamãe de primeira viagem exibiu o barrigão com um biquíni azul-claro e óculos escuros.

"Dancinha dos papais", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os admiradores foram só elogios. "A dancinha de milhões", "Maravilhosa e um ser humano incrível", "Joaquim já vai nascer sambando", disseram.

