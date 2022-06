Grávida, Viviane Araújo exibe a barriguinha em dia no shopping

Viviane Araújo deixa uma parte da barriguinha à mostra em look de inverno para tarde compras no shopping

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 17h04

A atriz Viviane Araújo aproveitou a tarde fria desta quarta-feira, 15, para fazer compras em um shopping no Rio de Janeiro. Ela foi flagrada com um look de inverno estiloso e deixou a barriguinha de grávida à mostra ao apostar em um casaco de moletom estilo cropped.

Durante o passeio, a artista foi vista passeando nos corredores do shopping e também entrando em algumas lojas.

Viviane Araújo está grávida pela primeira vez. Ela espera o nascimento de um menino, que deverá se chamar Joaquim, fruto do casamento com Guilherme Militão.

Primeiro ano de casada de Viviane Araújo

Em maio deste ano, Viviane Araújo e Guilherme Militão completaram um ano de casados. Nas redes sociais, ela falou sobre o amor deles.

"Um ano hoje que falamos o nosso “Sim” no civil, mas esse sim eu já tinha falado pra mim mesma no primeiro dia em que te beijei meu amor! E a cada dia que passa da minha vida eu tenho mais e mais a convicção que esse foi o “Sim” que transformou a minha vida!", disse ela.

E completou: "Amor, você é o melhor marido, melhor amigo, melhor companheiro, e eu a mais afortunada das mulheres. Você me faz feliz em tudo e em cada dia desse ano que compartilhamos juntos, você me fez sentir a mulher mais amada, respeitada e admirada desse mundo e ainda me deu o melhor de todos os meus presentes, o nosso Joaquim! Que nosso amor dure pra eternidade, com as bençãos de Deus! Te amo".