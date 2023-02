Grávida, Viih Tube deixa o barrigão à mostra ao desembarcar no Rio

Viih Tube voltou para o Rio de Janeiro após férias em Fernando de Noronha

A mamãe do ano, Viih Tube (22) exibiu a barriga de gestante ao eleger um top branco como seu aerolook. A youtuber, que está à espera da pequena Lua, fruto do relacionamento com Eliezer (33), voltou das férias em Fernando de Noronha e desembarcou no aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro para gravar um filme.

Além do top, que deixou o barrigão à mostra, Viih Tube optou pelo conforto e viajou com uma calça legging florida, com um recorte na altura do quadril, além de um boné preto, a fim de manter a discrição. No Instagram, a loira compartilhou um stories agradecendo pelos cliques: “Gente, que chique eu gravidinha, com paparazzi e eu nem vi a pessoa fazendo as fotos! Não sei quem foi, mas muito obrigada”, disse.

Viih Tube desembarca no Rio e exibe o barrigão - Foto: AgNews

A ex-BBB também aproveitou para revelar um pouco de sua agenda antes da chegada da pequena Lua: “Tô no Rio de Janeiro para gravar um filme, começam amanhã as minhas diárias… mas queria falar que eu to muito feliz, vai ser meu penúltimo trabalhinho grávida.”, e revelou que também tem um projeto para filmar com Eliezer, que finaliza sua agenda antes do nascimento da primogênita.

Viih finalizou revelando detalhes da gravação: “No caso, minha personagem também tá grávida”, e continuou: “Tá chegando o momento de descansar para ter a Lua, mas, por enquanto, ainda estou trabalhando bastante, vou ficar um tempinho aqui no Rio pra fazer as gravações do filme e ela vai fazer o trabalho comigo, vai me acompanhar óbvio e vai ser uma delícia, estou ansiosa, vai ser minha recordação grávida”, disse orgulhosa, exibindo o barrigão nos stories.

Eliezer revela susto que vivenciou com Viih Tube durante as férias

Eliezer e Viih Tube estavam de férias em Fernando de Noronha, mas passaram por um susto durante um banho de mar. Em uma caixinha de perguntas, o ex-bbb contou mais sobre o ocorrido e tranquilizou os fãs: “Viih tomou um caixote do nada, na praia nessa última viagem. Estávamos em uma praia sem onda nenhuma e do nada veio uma e pah [sic]", explicou no story. "Levamos um susto porque ela acabou batendo a barriga na areia, mas nada demais aconteceu. Graças a Deus”, finalizou.