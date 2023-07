Grávida, MC Mirella surge com roxo no pescoço, mas explica motivo

Cantora de funk MC Mirella explica marca roxa que surgiu em seu pescoço durante gravidez de Serena

A cantora de funk MC Mirella, que está grávida de sua primeira filha, Serena, fruto de seu relacionamento com o cantor e dançarino Dynho Alves, decidiu conversar com seus seguidores nas redes sociais. Ao ser questionada sobre uma mancha roxa que apareceu em seu pescoço, a artista negou que fosse um hematoma e explicou que era uma tatuagem sendo apagada.

“Mi, o que é isso no seu pescoço? Parece hematoma”, perguntou um internauta, em uma caixinha de perguntas que a artista abriu nos stories de seu perfil oficial no Instagram. “Remoção de tatuagem”, respondeu Mirella, ressaltando que tem recebido diversas perguntas sobre o assunto.

Além disso, Mirella apareceu dançando ao lado de Dynho, exibindo sua barriguinha de seu quarto mês de gestação. Recentemente, teve até mesmo sua gravidez posta em prova pelos seguidores. “Muita gente desocupada acha que tenho cara de besta que fica mentindo na internet em busca de engajamento”, disparou, após um fã defender ela sobre as críticas de pessoas que duvidavam que ela estava grávida.

MC Mirella justifica momento polêmico em chá revelação

MC Mirellae Dynho Alves viveram fortes emoções no chá revelação luxuoso da primeira filha. Além de descobrir que teriam uma menina, a cantora causou polêmica com uma performance em meio a descoberta do sexo da bebê, que foi exibida em uma live nas redes sociais. Acontece que a cantoria não agradou os espectadores e a artista veio a público esclarecer a atitude. "Deixa eu só falar uma coisinha. O som no ambiente estava incrível. O som da live não tinha controle. Eu estava sem retorno (ear). Era impossível se escutar e eu estava MEGA nervosa. Só pra esclarecer tá”, a cantora escreveu e ainda disparou: “Me garanto no palco, é isso beijos e boa noite", concluiu a artista, através de suas redes sociais.

