Grávida, MC Mirella exibe barriguinha em dança com Dynho Alves

Cantora MC Mirella dança funk ao lado de Dynho Alves enquanto espera primeiro filho

Esperando seu primeiro filho, a cantora MC Mirella decidiu colocar a barriga de grávida para jogo! Dançando ao lado do marido, o cantor e dançarino Dynho Alves, a morena mostrou todo seu gingado em uma dança sensual, exibindo sua barriguinha da primeira gestação de sua vida.

“Achei perdido na galeria”, escreveu o dançarino, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, nesta terça-feira, 20. No vídeo, o casal dança ao som da música Brota Bebê, de MC Lucy e DJ Cabelão do Turano.

Mirella e Dynho confirmaram a primeira gravidez do casal em meados do mês de maio. "Sim, estamos grávidos! E estamos gerando um serzinho que já é muito abençoado e muito amado!", dizia o post do casal. "Felicidade que não cabe no meu coração", ainda postou Dynho.

MC Mirella desabafa sobre solidão: ‘Tão sozinha e vazia’

Mirella revelou que passou por um turbilhão de emoções antes de descobrir sua gravidez e iniciou a declaração em seu Twitter: "Alguns meses atrás eu fui muito forte. Aguentei coisas caladinhas, fazia minhas orações quietinha, reclamava e desabafava com quem eu sentia confiança… E olha como as coisas estão agora. Eu achei que eu estava perdida, sem rumo e direção”, a funkeira desabafou.

"Mas eu encontrei tudo isso desde que soube que você está aqui comigo”, ela se derreteu pelo bebê e continuou: “Eu me sentia tão sozinha, tão vazia, um tempo atrás eu senti uma solidão muito forte. E olha só agora... Você veio para me completar e eu digo e repito: nunca mais vou me sentir sozinha! Ansiosa demais para sua chegada", a mamãe do ano declarou.