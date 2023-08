Grávida, Jeniffer Nascimento exibe barrigão na praia ao lado do marido

Na companhia do esposo, Jeniffer Nascimento exibe barrigão durante aparição em praia no Rio de Janeiro

Grávida pela primeira vez, a atriz Jeniffer Nascimento encantou ao exibir seu barrigão ao aproveitar o dia de sol na praia na companhia do marido, o também ator Jean Amorim. Nesta quinta-feira, 03, os futuros papais curtiram a manhã na areia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, sendo flagrados no local.

De biquíni, a famosa, que está esperando uma menina que se chamará Lara, surgiu deslumbrante e chamou a atenção com o abdômen redondinho. Durante a passagem pelo lugar, o casal trocou beijos e muito carinho.

Em julho, eles anunciaram a gravidez do primeiro bebê. "Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro de nós”, escreveram.

Jeniffer e Jean Amorim estão casados desde 2019. Os dois se conheceram em 2014, quando contracenaram em Malhação – Sonhos. O casal considerava engravidar em 2025, mas a gravidez acabou acontecendo antes do planejado. Recentemente, Jeniffer apareceu nas telinhas da Globo no início deste ano, como a personagem ‘Jéssica’, na novela Cara e Coragem.

Veja as fotos de Jeniffer Nascimento e Jean Amorim na praia:

Fotos: Fabrício Pioyani/ AgNews

Jeniffer Nascimento surpreende ao exibir a barriga de grávida: “Mamãe estilosa”

Nesta sexta-feira, 28, Jeniffer Nascimento encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que mostrava sua barriga de grávida. A atriz recebeu uma série de elogios nas redes sociais.

A artista da novela Cara e Coragem apostou na beleza ao surgir com um look todo laranja composto por um cropped de mangas compridas e plumas. A futura mamãe de primeira viagem ainda completou o look com uma calça.

“Sextou com uma mamãe estilosa e muita luz em mais um dia de gravação”, escreveu a apresentadora na legenda da postagem feita nos bastidores do programa Vocalizando.