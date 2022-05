Grávida, Isabella Scherer dispensa toda a roupa em novo ensaio

Isabella Scherer compartilha nova foto e exibe seu barrigão da gravidez de gêmeos

CARAS Digital Publicado em 10/05/2022, às 19h54

A atriz e ex-MasterChef BrasilIsabella Scherer (26) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 10, ao mostrar uma nova foto de sua gravidez. Esperando o nascimento de gêmeos – frutos do relacionamento com Rodrigo Calazans -, ela apareceu totalmente sem roupas em uma foto ousada.

A musa dispensou todas as peças de roupa ao posar em uma cama. Na legenda, ela apenas disse: “Sobre ser abrigo”.

Isabella Scherer será mamãe pela primeira vez. Ela anunciou a gravidez de gêmeos no início de abril e, pouco depois, ela contou que terá um menino e uma menina. “Nem estamos acreditando que teremos um casalzinho, parece um sonho. Fomos realmente presenteados pelo universo! Fizemos a sexagem fetal, um exame de sangue que pode ser feito a partir da 8ª semana de gestação para descobrir o sexo do seu bebê”, disse ela nas redes sociais.

Isabella Scherer já atuou na novela Malhação, da Globo, e também foi a campeã da temporada de 2021 do reality show MasterChef Brasil, da Band.

Isabella Scherer mostra sua barriga de grávida em nova foto: