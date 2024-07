Grávida, Graciele Lacerda mostra a barriguinha discreta

Grávida do primeiro filho, Graciele Lacerda comentou sobre os sintomas da gestação e fez questão de mostrar a barriguinha discreta

Graciele Lacerda está à espera do primeiro filho, fruto do seu casamento com Zezé Di Camargo, e ao que parece a mais nova mamãe do pedaço está radiante nesta nova fase. Em seu Instagram Stories, a influenciadora comentou sobre alguns sintomas da gestação.

"Estou sentindo que toda vez que eu como eu fico enjoada, dá um enjôozinho. Passa, mas é sempre depois que como. Aí quando começa a passar o enjoo, me dá fome de novo. Mas estou fazendo três refeições por dia", disse ela.

Usando um top e uma calça de moletom na frente do espelho, Graciele fez questão de se filmar de perfil e mostrar a barriguinha discreta. "Estão me pedindo para mostrar a barriguinha. Tem roupa que dá para ver, essa daqui não dá para ver muito. Mas já tem uma barriguinha aqui", disse, sorridente.

Apesar da barriguinha ainda estar discreta, Graciele afirmou que outras partes do corpo já começaram a crescer. "Podem perceber que meu peito está um absurdo. Essa blusinha aqui, olha como fica. Ela ficava mais tampadinha e agora está no limite. O peito, misericórdia, está grande! O peito mudou demais demais demais, e depois a bun** cresceu. Não sei onde vai parar", brincou.

Além do baby que está a caminho, Zezé Di Camargo já é pai de Wanessa Camargo, de 41 anos, CamillaCamargo, de 38, e IgorCamargo, de 29 anos, frutos do seu antigo relacionamento com ZiluGodoy.

Anúncio

O cantor Zezé Di Camargo vai ser pai pela quarta vez! Ele e Graciele Lacerda anunciaram a gravidez nas redes sociais. Após diversas tentativas, os dois compartilharam um vídeo no qual celebram a novidade.

"A vida nem sempre é fácil, todos nós enfrentamos momentos que exigem superação e fé. Houve tempos em que eu me senti perdida sem saber qual seria o próximo passo ou se realmente deveria dar o próximo passo. Mas em todos esses momentos a minha fé em Deus me manteve firme. A minha fé em Deus me guiou, norteou. Mesmo sem compreender, eu apenas aceitava e caminhava ", começou ela no vídeo.

Em seguida, Graciele anuncia: "Estou grávida! Esse é o nosso milagre. A prova de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que o tempo dele é perfeito. Esse é o começo de uma nova jornada e estou muito empolgada para compartilhar com vocês. Nunca perca a esperança. Mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando em algo lindo para você e, no tempo certo, você verá a graça em sua vida", encerrou.