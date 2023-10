Grávida, Fernanda Paes Leme revela nova mania com o noivo: ''Descobrimos''

Esperando seu primeiro bebê, Fernanda Paes Leme revela atividade que tem feito com Victor Sampaio desde quando descobriram gravidez

A apresentadora Fernanda Paes Leme está grávida de seu noivo, Victor Sampaio, e compartilhou neste sábado, 14, em sua rede social, fotos de uma atividade que começaram a fazer desde quando descobriram que terão um bebê.

Com cliques do amado segurando o seu pé, a atriz contou que está recebendo massagens dele com frequência. "Tenho um Mó…ssagista desde quando descobrimos que tinha neném aqui dentro! Te amo", declarou-se ela.

É bom lembrar que Fernanda Paes Leme já fez tratamento para engravidar e já perdeu um bebê no passado. Nos últimos dias, a famosa confessou que da forma como tudo aconteceu é uma história surpreendente que ainda falará para os fãs.

É bom lembrar que nas últimas semanas, antes de viajar para a Espanha com amigos, Fernanda Paes Leme surgiu abalada e falou que daria um tempo nas redes sociais.

Victor Sampaio tem 31 anos e é empresário. Ele nasceu em São Paulo, SP, e é formado em administração. Hoje em dia, ele está ligado a alguns negócios, inclusive na área de turismo e de gastronomia. Ele é primo de uma amiga de Fernanda e os dois começaram a namorar em janeiro de 2021, mas eles já tinham ficado em 2016 durante uma festa. O noivado aconteceu em maio de 2022.

Anúncio da gravidez de Fernanda Paes Leme

“Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa familinha. Nos últimos 3 meses refletindo, viajando e sonhando com o futuro que a vida reserva pra gente. Seja o que for, vamos juntos, ter uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4”, escreveu a atriz na legenda da postagem.