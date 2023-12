Grávida, Fernanda Paes Leme mostra bagunça de obra e fala sobre perrengue

'Vamos acampar', Fernanda falou um pouco sobre a construção de sua nova casa em Salvador, na Bahia, e revelou que obra está mais atrasada que o esperado

Nesta segunda, 11, Fernanda Paes Leme falou em suas redes sociais detalhes da obra de sua nova casa em Salvador, na Bahia. A atriz e apresentadora, que está grávida da primeira filha, que se chamará Pilar, apareceu sentada em meio a uma bagunça e brincou: "Força guerreira. Aguardando o contâiner chegar para colocar os entulhos e facilitar aqui. É muito lixo e sem limpar, não tem caixa que dê para abrir."

Em um vídeo, ela falou mais sobre o assunto: "Obra à distância é muito difícil. Fui muito feliz com a construtora, mas é óbvio que não tem como não dar problema. Tem coisas que não depende só de uma pessoa", começou.

"Eu achei que ia chegar aqui e as coisas já estariam adiantadas no sentido de: poder abrir minhas caixas, limpar. Achei que era esse o momento que eu tava, e ninguém me avisou que não era. Trouxe coisas para serem instaladas, mas não sabia que tinha atrasado um pouquinho algumas coisas. Estou chocada", revelou.

"Precisava já estar aqui? Não, poderia ter vindo quarta ou quinta-feira, e ficado até semana que vem. Então, vou aproveitar para resolver o que só eu posso resolver para agilizar (...). A minha mãe vinha, mas ela vai ter que fazer um procedimento de saúde, está tudo bem com ela. Eu ia gravar alguns conteúdos na casa, mas estou achando que não vai dar. Dia 26 de dezembro, já tem amigos chegando aqui, vamos acampar e ser feliz", finalizou.

Mais cedo, ela ainda disse: "Não são nem 9h e já estou passando nervoso com obra. Quero voltar para a minha casa. Ah! Não tenho casa pronta e SP também".

Fernanda Paes Leme derrete seguidores ao mostrar momento fofo

Neste domingo, 10, Fernanda Paes Leme acordou recebendo muito amor. A atriz e apresentadora compartilhou um vídeo em que o noivo, Victor Sampaio, e o cachorrinho de estimação do casal aparecem fazendo carinho em sua barriga de grávida.

"O vídeo mais fofo que você vai ver hoje", escreveu a atriz e apresentadora na legenda. Fernanda Paes Leme está esperando a primeira filha, que se chama Pilar. Nos comentários, amigos e seguidores enviaram elogios e mensagens carinhosas.