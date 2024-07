Grávida, Duda Reis ganha elogios ao posar de barriga de fora: "Linda"

Grávida pela primeira vez, a atriz Duda Reis compartilhou um clique inédito e esbanjou charme e beleza ao posar com a barriga de fora

Grávida pela primeira vez, a atriz Duda Reis compartilhou um clique inédito nesta segunda-feira, 08. No feed de seu perfil no Instagram, a influenciadora esbanjou charme e beleza ao posar com a barriga de fora, com os cabelos 'armados'. "Leoa", escreveu ela na publicação.

Mos comentários, os internautas não economizaram nos elogios. "Será que vai ser uma mamãe brava? ", disse uma. "Você tá com uma cara de mãe..... meu Deus, que surreal!", opinou outra. "Como pode ser tão linda!! Minha aposta é uma menininha linda igual a você", disse uma terceira pessoa. "Tão linda", comentou mais um.

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Duda Reis (@dudareisb)

Duda Reis fala sobre gravidez

Depois de anunciar que está grávida pela primeira vez, Duda Reis abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com seus seguidores. Nos Stories, a atriz agradeceu o carinho que tem recebido de seus seguidores e revelou detalhes do chá revelação. "Quero fazer de tudo possível. Vai ser esse mês, se Deus quiser. No final desse mês. Comecei a organizar tudo, vou atualizando vocês. Domingo a gente tem uma reunião presencial e eu vou contando pra vocês", começou.

Duda também contou que a gravidez foi planejada e se emocionou quando falou que ouviu o coraçãozinho de seu filho pela primeira vez, ao lado de seu marido, o cabeleireiro, Eduardo Nunes."Sempre tive o sonho de ser mãe, desde criança. Quando eu era criança, eu sonhava muito com uma criança, e eu tenho certeza que era o meu primeiro bebê. Era louco, porque quando eu cresci e sonhava com ela, eu sentia muita saudade. Estou muito feliz", contou.

"Esse dia ficou e vai ficar tatuado na minha vida. No dia que eu fiz o ultrassom, eu e o Eduardo, quando ouvimos o coraçãozinho do nosso bebê, e vimos aquela pessoinha com bracinho, perninha, cabecinha, barriguinha, eu senti o maior amor da minha vida. Um amor que eu nem consigo mensurar, que eu nem sabia que era possível existir", completou ela.