Grávida de Neymar, Bruna Biancardi exibe barriga em novo clique: ‘Fundo de tela’

Bruna espera Mavie, primeira filha com o jogador de futebol, que foi alvo de uma série de polêmicas recentemente

Bruna Biancardi exibiu a barriga crescendo em clique no Instagram. Grávida da primeira filha com Neymar, a influenciadora posou na praia, com biquini, chapéu e as mãos segurando sua barriguinha de grávida.

"Meu novo fundo de tela", escreveu a influencer na legenda da publicação. A foto rendeu uma série de elogios para Bruna para a baby: “Ai… surreal de lindas”, escreveu uma, “Duas princesas”, comentou outra, “MAMUSA linda”, brincou outra fazendo um trocadilho com as palavras mãe e musa.

A gravidez de Bruna, de 31 anos, está sendo marcada por uma série de polêmicas. Após o jogador assumir que tinha sido infiel e pedir perdão, várias outras modelos denunciaram suas investidas. Até a irmã de Bruna, Bianca Biancardi, criticou a postura do cunhado, que deixou de segui-la no Instagram.

Bruna Biancardi desabafa sobre medos durante gravidez de primeira filha com Neymar

Ainda no começo de sua gravidez, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi já viveu altos e baixos, mas aparentemente tudo ficou para trás e agora a influenciadora digital está aproveitando cada momento de sua gravidez planejada e desejada.

“Meu maior sonho sempre foi ser mãe. Desde jovem eu tinha esse desejo. Após decidirmos, fiz alguns exames para ver como estava a minha saúde geral e fertilidade, imaginei que levaria algum tempo devido ao uso de anticoncepcionais por muitos anos, mas graças a Deus a minha saúde estava ótima e logo engravidei”, revelou a modelo, durante uma entrevista para a Vogue.

“Cada semana sinto uma nova mudança. Primeiro foram as cólicas, seguida pelos enjoos, o aumento do apetite (eu comia muito nos quatro primeiros meses), indisposição para fazer exercícios físicos… depois foi tudo melhorando, o sono durante o dia passou, comecei a ter mais ânimo para me cuidar e agora sinto a bebê mexer, uma das sensações que eu mais queria ter”, disse Bruna.