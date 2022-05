Grávida de gêmeos, Isa Scherer conta como seu relacionamento com Rodrigo Calazans começou

Isa Scherer relembra a primeira foto que tirou com Rodrigo Calazans e conta como conheceu o namorado

Isa Scherer (26) está grávida pela primeira vez!

E, nesta sexta-feira, 13, a atriz decidiu contar para os internautas como seu relacionamento com o pai dos gêmeos começou.

Em seu Instagram, ela resgatou a primeira foto que tirou ao lado de Rodrigo Calazans (37) e revelou que o namoro era à distância.

Na imagem, os dois apareceram usando roupas descontraídas e super sorridentes ao segurarem plantinhas em suas mãos.

“Nossa primeira foto juntos. Nos conhecemos na pandemia, eu em SP e ele em NYC. Ficamos nos falando por meses pelo telefone antes de nos encontrarmos”, disse no início da legenda.

“Ele tinha várias mudas iguais essas de abacate na casa dele. Eu achava bonitinho, ele me ensinou e eu comecei a fazer vários pratos com todo abacate que comia (e não são poucos)!”, brincou a campeã do Masterchef 2021.

“Nessa foto, nossa primeira, a gente estava indo plantar 2 das minhas mudinhas na terra pela primeira vez. 1 ano e meio depois, estou com duas mudinhas na minha barriga”, falou se referindo aos bebês.

Confira o primeiro clique de Isa Scherer e Rodrigo Calazans: