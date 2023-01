Grávida de 05 meses, Viih Tube derrete a web ao mostrar Lua chutando: “Gostoso demais!”

A ex-BBB Viih Tube emocionou a web ao compartilhar os registros da filha mexendo na barriga

Na tarde desta sexta-feira, 06, a ex-BBB Viih Tube (22) derreteu os fãs ao compartilhar mais um registro de Lua, fruto de seu relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (32), chutando sua barriga.

Grávida de 5 meses, a mamãe de primeira viagem, não escondeu a emoção ao sentir os movimentos da neném em sua barriga e se mostrou ansiosa pelo nascimento da primogênita.

“A cada dia os chutinhos ficam mais fortes. Mamãe tá vendo já, você com 5 anos e eu chorando de saudades da barriga assistindo tudo que eu postava, é gostoso demais te gerar minha filha”, disse ela na legenda da postagem.

Encantados com os movimentos da bebê, os seguidores logo reagiram a publicação da influenciadora: “A melhor sensação do mundo”, afirmou uma. "Sensação única e maravilhosa. Com toda certeza você vai se lembrar e sentir muitas saudades. Passa tão rápido”, relatou outra. “Que Lua venha com muita saúde trazendo muita paz, tranquilidade e muita alegria”, desejou uma terceira.

Ainda nos últimos dias, Viih Tube revelou que já tem data prevista para o nascimento de Lua, e afirmou prefere que o nascimento da filha seja celebrada apenas pela sua família, sem a especulação da internet.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIIH TUBE:

Viih Tube e Eliezer se emocionam ao ver rosto da filha em ultrassom

Recentemente, Viih Tube e Eliezer se emocionaram ao fazer o último ultrassom para ver o rosto da filha, Lua e escutar seus batimentos cardíacos.

Ao ver que a bebê estava bem, os dois comentaram também com quem ela se parece mais entre o casal, por meio de um vídeo postado no Youtube.

O casal chegou a um consenso: Lua tem a boca e o nariz igual de Eliezer, porém as bochechas iguais da influenciadora."O pior que ela parece um pouco comigo quando eu era pequena. Minha mãe tem uma foto minha de ultrassom assim, vou te mostrar", diz Viih Tube para Eli.