Grávida, Claudia Raia surge com look justo e marca o barrigão

Claudia Raia aparece com look justo e o barrigão de grávida rouba a cena em foto dela com o marido, Jarbas Homem de Mello

A atriz Claudia Raia (55) encantou seus fãs ao colocar o barrigão de grávida para jogo nesta quarta-feira, 7. A musa surgiu com um vestido bege justo ao posar ao lado do marido, o ator Jarbas Homem de Mello (53), em uma selfie no elevador.

O modelito da artista deixou em evidência a barriga dela, que espera o nascimento do terceiro filho, Luca. “Nós três, saindo para um rolezinho”, disse o papai coruja na legenda.

Em participação no programa Encontro, da Globo, nesta manhã, Raia contou sobre a surpresa de descobrir a gravidez após uma viagem em família. "Viajei com meus filhos, subi ladeira, pulei de barco, tudo grávida sem saber. Só sentia um soninho, achei que tava puxado esse ano pra mim. Foi até bom, porque engravidar aos 55 anos de idade é um peso que pode não dar certo, ninguém engravida com essa idade, e não saber no primeiro trimestre foi bom para dar aquela relaxada", contou ela.

Ex-marido de Claudia Raia comenta a gravidez dela

Na última sexta-feira, 02, durante o programa “Conversa com Bial”, o ator Edson Celulari (63) revelou ter ficado surpreso com a gravidez de sua ex-esposa, a atriz Claudia Raia (55). Os dois foram casados por 17 anos e tiveram dois filhos: Enzo (25) e Sofia (19).

O artista afirmou que está feliz pela terceira gestação da ex-companheira, que atualmente é casada com o dançarino Jarbas Homem de Mello (53). "Eu fiquei surpreso, não sabia disso! Fiquei feliz, ela está feliz, O Jarbas está feliz, os meus filhos com Claudia estão felizes", afirmou o artista.